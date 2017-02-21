هذا مافعله مسلحو”هيئة تحرير الشام” في ريف ادلب

تداول ناشطون معارضون عبر تنسيقيات تابعة للميليشيات المسلحة عن قيام مسلحي “هيئة تحرير الشام” بحملة خطف في مدينة سلقين بريف ادلب الشمالي.

وبحسب ماذكره الناشطون فقد قام مسلحو “الهيئة” المدعو “حسين طالب” بإعتقال مدير مايسمى “المكتب القانوني” السابق في “المجلس المحلي” لمدينة سلقين كما داهموا منزل عضو “المكتب الإغاثي” في المجلس ومدير “المكتب المالي” واعتقلوهما.

وذكر الناشطون عن محاولات مع “الهيئة” للإفراج عنهم إلا أنها اشترطت للإفراج عن هؤلاء الأعضاء أن يُعلق “المجلس” جميع أعماله.

هذا وعزا بعض النشطاء المعارضون سبب ذلك الى مايسمى “المجلس المحلي” لمدينة سلقين قد تم تشيكله من دون الرجوع الى “هيئة تحرير الشام ” الأمر الذي ادى الى اعتقال هؤلاء الاعضاء.

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