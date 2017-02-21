الكشف عن أحدث سلاح روسي في سوريا

تحدثت صحيفة “روسيسكايا غازيتا” إن الصورة التي تم نشرها على الانترنت أظهرت مروحية من طراز “كا-52” مجهزة بصواريخ “فِيخْر-1”.

موضحة أن صاروخ “فِيخْر-1” تمت صناعته لأجل الطائرات والمروحيات،

وخُصص لمكافحة الدبابات والعربات المدرعة والأهداف الجوية غير السريعة. وبدئ بتزويد طائرات الجيش الروسي، وبالأخص طائرات “سو-25إم” ومروحيات “كا-52″، بصواريخ “فِيخْر-1” منذ عام 2015.

ويصل صاروخ “فِيخْر-1” إلى الهدف الذي يبعد 10 كيلومترات في زمن لا يتجاوز 28 ثانية. ويمكن إطلاقه من علو يصل إلى 4 آلاف متر.

ويقول الخبراء إن صاروخ “فِيخْر-1” لا يجد صعوبة في تفادي مضادات الطيران

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