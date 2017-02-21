“إيفانكا” تجتاح الصين!

قدمت عشرات الشركات الصينية، طلبات لجعل اسم “إيفانكا” علامة تجارية مسجلة لمنتجاتها، في مسعى منها للاستفادة مما تثيره ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من اهتمام إعلامي واسع.

وذكر موقع “ساوث تشاينا مورنينغ بوست”، إلى أن الشركات التي طلبت جعل اسم “إيفانكا” علامة مسجلة، تبيع منتوجات متعددة مثل الورق والمشروبات الكحولية.

ووضع رجال أعمال آخرون طلباتهم للمنافسة على العلامة التجارية، إلى جانب الشركات، لدى المكتب الوطني الصيني.

وقدمت شركة تتخذ من العاصمة بكين مقراً لها، 10 طلبات لإطلاق اسم ابنة الرئيس الأمريكي على مكملات غذائية تساعد على فقدان الوزن الزائد.

واضطلعت إيفانكا بدور بارز في الحملة الانتخابية لوالدها، كما ظهرت في هيئة وصفت بالأنيقة والمثيرة، في أكثر من مناسبة، بعد تنصيب والدها رئيسا للولايات المتحدة في الـ200 من يناير/كانون الثاني الماضي.

وإيفانكا لن تكون الاسم الأمريكي الأول في العلامات التجارية الصينية، في حال تمت الموافقة على الطلبات، ذلك أن لاعب كرة السلة الشهير مايكل جوردن، اشتكى أيضا من استغلال اسمه.

ورفض جوردن استغلال اسمه من شركة لصناعة الأحذية، وأصدرت المحكمة العليا في الصين، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، حكما لصالحه ينهي استغلال اسمه من قبل الشركة.

يذكر أن الرئيس الأمريكي ترامب حصل على حقوق استخدام العلامة التجارية “ترامب” في الصين، بعد عشر سنوات من النزاعات القانونية.

وذكر مجلس التجارة الصيني بإبطال المنافسة على العلامة التجارية “ترامب”، وقال آلان غارتن المسؤول القانوني: “مؤسسة ترامب وقعت حقوق العلامة التجارية في الصين لأكثر من عقد من الزمن، وتمت المسألة قبل عدة سنوات من إعلان ترامب ترشحه”.

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