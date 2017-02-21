جهاد البناء نفذ حملتا تشجير في بعلبك

نفذت جمعية “مؤسسة جهاد البناء الإنمائية” – مديرية البقاع، وبالتعاون مع إتحاد بلديات بعلبك، ثانوية أجيال القائم – بريتال، ومتوسطة بعلبك الثانية الجديدة – دورس، حملتي تشجير في حرم المدرستين والطريق المؤدية إليهما، حيث شارك 205 طلاب في غرس 100 من المرجان الشجري الليغستروم، معبريبن عن فرحهم في “الزراعة من أجل الحفاظ على البيئة وتجميلها”، متعهدين بالإهتمام بغرساتهم لإبقائها خضراء.

وسبق حملتي التشجير ندوات للمهندسين طارق الموسوي وحسن سماحة، اللذين شرحا أهمية الشجرة وسبل زراعتها والحفاظ عليها لما لها من فوائد.

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