وزير الأمن الإيراني: “داعش” وليد مؤامرة أميركية صهيونية

اعتبر وزير الأمن الإيراني محمود علوي، تنظيم “داعش” بأنه وليد مؤامرة أميركية صهيونية هدفها إثارة الخلاف والتفرقة بين المسلمين لتوفير الأمن للكيان الصهيوني.

وقال علوي في اجتماع مع أئمة الجمعة للمحافظات الثلاث كرمانشاه وأذربايجان الغربية وكردستان، أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا تربط أبداً قضية التكفيريين بأهل السنة.

وأشار إلى معارضة أهل السنة للتيارات المنحرفة وقال إن أهل السنة هم أول من وقف أمام الوهابية وعارضها.

وأكد وزير الأمن الإيراني تأثير كلام علماء أهل السنة وأئمة الجمعة لدى الشعب، وقال إن المثال البارز لهذا الأمر هو الدعوة العامة التي وجهها أئمة الجمعة لمشاركة الشعب في مسيرات ذكريىانتصار الثورة الإسلامية ولحسن الحظ أن هذه الدعوة لقيت إقبالا واسعاً من الشعب.

وأكد علوي أن وزارة الأمن قد أحبطت الكثير من المؤامرات ضد البلاد ويتعزز مستوي الأمن في البلاد كل عام.

وأشار وزير الأمن إلى مؤامرات العدو اللامتناهية وقال إن العالم كله قد تعبأ كي تقع حادثة أمنية ما في الجمهورية الإسلامية ولو كنا معاً سيصاب العدو باليأس والإحباط.

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