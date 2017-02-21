الحريري ترأس اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بموضوع النفايات

ترأس رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري عند الخامسة والنصف من عصر اليوم، في السراي الحكومي، اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة بحث موضوع النفايات، حضره نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة غسان حاصباني والوزراء: نهاد المشنوق، ميشال فرعون، علي حسن خليل، حسين الحاج حسن، سيزار ابي خليل، طارق الخطيب وعناية عز الدين، رئيس مجلس الانماء والاعمار نبيل الجسر والأمين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل.

بعد الاجتماع الذي استمر حتى السابعة مساء، أوضح الخطيب انه “تقرر عقد اجتماع آخر في الثاني من الشهر المقبل لمتابعة البحث”.

ثم استقبل الحريري وفدا من ملتقى “بيروت آرابنت” برئاسة المؤسس والمدير التنفيذي عمر كريستيديس، واطلع الوفد الحريري على اعمال الملتقى الذي افتتح اعماله صباح اليوم وعرضوا معه الفرص والتحديات التي تواجه القطاع الرقمي في لبنان والمبادرات الآيلة الى تحسينه.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

