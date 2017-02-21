من ايران..بري يلقن اميركا درساً

دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى إستعداد عربي – إسلامي لإغلاق السفارات في واشنطن كردٍّ على نية الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، وذلك من العاصمة الإيرانية طهران حيث كان يشارك في مؤتمر “دعم الإنتفاضة الفلسطينية”. فهل من الممكن فعلاً أن يخطو لبنان هكذا خطوة؟ وهل تكون هذه الدعوة بمثابة فاتحة لحرب دبلوماسية عربية – إسلامية على الولايات المتحدة؟

على الرئيس بري القول إن الموقف العربي يجب أن يكون كذلك، وإذا تم اتّخاذ موقف عربي وإسلامي موحّد عندها يكون لبنان مرتبطاً بهم ويجب أن يأخذ الموقف نفسه، أمّا إذا لم تعتمد الدول العربية والإسلامية هذا الموقف، فكل دولة حرة في اتخاذ الخطوة التي تريد، بحسب سفير لبنان السابق لدى واشنطن د.عبدالله بو حبيب الذي يقول في اتصال مع الموقع الإلكتروني لـ”الجديد” إنه “من المهم ان يصدر هذا الأمر عن رئيس المجلس النيابي لأنه بمثابة جرس إنذار للإدارة الأميركية الحالية لئلاّ تقوم بعمل متهوّر”.

لكن بو حبيب يستبعد أن يكون هناك قرار عربي كامل وشامل في هذا المجال أو أن تجتمع الدول الإسلامية على هكذا طلب، مشيراً الى أن معظم الدول العربية لن تُقدِم على تعليق سفاراتها في واشنطن لأنها بالنسبة لها أهم من سفاراتها في أي بلد آخر، وكذلك الأمر بالنسبة للدول الإسلامية.

ويذكّر بو حبيب بأول مرة رفض فيها لبنان إقفال سفارته في واشنطن في العام 1956 في عهد رئيس الجمهورية كميل شمعون، عندما أعلنت بريطانيا وفرنسا والعدو الإسرائيلي الحرب على مصر (العدوان الثلاثي) بسبب تأميم قناة السويس. كذلك في حرب العام 1967، عندما رفضت الحكومة في عهد رئيس الجمهورية آنذاك شارل حلو إقفال السفارة في واشنطن أيضاً. ولهذا يفترض لو حبيب أنه من الصعب على لبنان، وخصوصاً اليوم، أن يقفل سفارته في واشنطن.

ويشير بو حبيب الى أن العلاقات اللبنانية – الأميركية تحتوي على متداخلات عدة وهذا هو ما يصعّب اتّخاذ القرار، مستذكراً ما حصل مع المصرف الكندي – اللبناني “بكلمة واحدة من الخزانة الأميركية أن هذا المصرف مشكوك فيه انتهى أمره”.

ويضيف بو حبيب “لبنان يتلقّى مساعدات عسكرية من الولايات المتحدة فقط، في حين تنتظر فرنسا لكي تدفع لها السعودية التي ترفض أن تدفع. كذلك تؤثر هذه الخطوة على المصارف وعلى مجيء الأميركيين مسؤولين ومدنيين الى لبنان”.

وفي حال كان لموقف بري تداعيات سلبية على العلاقات الدبلوماسية بين لبنان والولايات المتحدة، يقول بو حبيب “لا أعتقد أن الأميركيين لديهم مشكلة أساسية مع الرئيس بري. وبرغم هذا الموقف، لن تكون هناك مشكلة معه”.

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