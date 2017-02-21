تنسيقيات المسلحين: مقتل 110 من مسلحي فصائل “الجيش الحر” خلال الاشتباكات مع المجموعات المرتبطة بتنظيم داعش في ريف درعا الغربي منذ أمس الاثنين

21 فبراير, 2017 - 8:52 مساءً
21 فبراير, 2017
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