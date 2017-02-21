لافروف ونظيره الأمريكي يبحثا قضايا دولية هاتفياً

21 فبراير, 2017 - 8:58 مساءً المصدر: روسيا اليوم
لافروف ونظيره الأمريكي يبحثا قضايا دولية هاتفياً

ناقش وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون مسائل العلاقات الثنائية بين البلدين خلال اتصال هاتفي الثلاثاء 21 فبراير/شباط.

كما بحث الجانبان مسائل العلاقات الثنائية بين البلدين وجاء في بيان للخارجية الروسية: “الوزيران تبادلا الآراء حول المسائل الملحة على الصعيد الدولي، وصعيد العلاقات الثنائية”.

وأشارت الوزارة إلى أن المكالمة الهاتفية جرت بمبادرة من الجانب الأمريكي.

وأضاف البيان: “أعرب وزير الخارجية باسم القيادة الأمريكية عن بالغ التعازي في وفاة مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين”.

المصدر: روسيا اليوم
21 فبراير, 2017

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