لافروف ونظيره الأمريكي يبحثا قضايا دولية هاتفياً

ناقش وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون مسائل العلاقات الثنائية بين البلدين خلال اتصال هاتفي الثلاثاء 21 فبراير/شباط.

كما بحث الجانبان مسائل العلاقات الثنائية بين البلدين وجاء في بيان للخارجية الروسية: “الوزيران تبادلا الآراء حول المسائل الملحة على الصعيد الدولي، وصعيد العلاقات الثنائية”.

وأشارت الوزارة إلى أن المكالمة الهاتفية جرت بمبادرة من الجانب الأمريكي.

وأضاف البيان: “أعرب وزير الخارجية باسم القيادة الأمريكية عن بالغ التعازي في وفاة مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين”.

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