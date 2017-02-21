لافروف ونظيره الأمريكي يبحثا قضايا دولية هاتفياً

ناقش وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون مسائل العلاقات الثنائية بين البلدين خلال اتصال هاتفي الثلاثاء 21 فبراير/شباط.
كما بحث الجانبان مسائل العلاقات الثنائية بين البلدين وجاء في بيان للخارجية الروسية: “الوزيران تبادلا الآراء حول المسائل الملحة على الصعيد الدولي، وصعيد العلاقات الثنائية”.
وأشارت الوزارة إلى أن المكالمة الهاتفية جرت بمبادرة من الجانب الأمريكي.
وأضاف البيان: “أعرب وزير الخارجية باسم القيادة الأمريكية عن بالغ التعازي في وفاة مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين”.