بلا مجاملة .. أزمة الوعود الكاذبة تُضاف إلى أزمات المواطن !

مع مرور الأيام يزداد يقين مواطن الداخل أن حكومته في ظل الحرب غير قادرة على استيعاب الواقع و تغيراته المتسارعة،

حيث بات عليه مواجهة الحرب وحيداً إلى جانب جيشه دون أي دعم أو دور حكومي يستحق الذكر.

و لنسلّم بالأمر الواقع أن المواطن قد اعتاد هذه الحالة المستمرة،

فاليوم يزيد قطع التيار الكهربائي عن الخمس أو حتى العشر ساعات في بعض المناطق، و رغم اقتراب ازدحام الكازيات في العاصمة من الزوال إلا أن طوابير محطات الوقود لا تزال على حالها في مختلف المناطق السورية،

و أيضاً لا يزال المواطن يعيش البرد كما لو أنه جالس في العراء، أو لنقل أنه عاد عصوراً إلى الخلف، و من أراد عيش حياة ما قبل الجاهلية عليه أن يأتي يومين إلى سوريا.

المشكلة الحقيقية ليست فقط بقلّة و انعدام أساسيات الحياة، بل في بعض تصريحات مسؤولي هذه الحكومة التي تزيد قسوة و شدة عن انقطاع الكهرباء و قلة البنزين و المازوت و غيرها،

فقد مضى أسبوع و أكثر على “نهاية الأسبوع” التي وعد بها وزير النفط بانتهاء أزمة المحروقات، كما مضى ما يقارب الشهر على وعود وزارة الكهرباء بتحسن الواقع الكهربائي، و أيضاً قد مضت الأيام الصقيعية و قلت الحاجة لوسائل التدفئة،

و كما تمضي الأيام، تمضي الوعود كما أتت دون أي جديد يستمد منه المواطن قوة تدفعه على “الصمود” داخل وطنه، فالصمود في رأي الحكومة هو وعود فارغة و تصريحات خالية من المصداقية و المسؤولية،

بل و حتى من الإحساس.

ألا يعلم أعضاء الحكومة أنهم بوعودهم اللاواقعية يلعبون بأعصاب المواطن المنتظر للكهرباء _على سبيل المثال لا الحصر_؟ أليس حريّاً بهم الحديث بشفافية عن أسباب المشكلة و عن الحلول المقترحة بدلاً من تكرار كلمات أصبحت مستفزة على مدى سنين من “سيتحسن الواقع” و “ستأتي الكهرباء” يوماً ما؟

ألم يشعر بعض مسؤولو هذه الحكومة أنهم بهذه التصريحات الخُلّبية قد كسروا الثقة بشكل كامل بينهم و بين المواطن الذي بات يتلقى وعودهم بضحك واستهجان؟

ألم تقدّر الحكومة أن إعادة الثقة المعدومة بينها و بين المواطن تحتاج لجهود تعادل أضعاف جهودها في تطمين الشعب “الصامد و الصابر” بحق؟، و السؤال الآخير :

ألم يحن الوقت لتفتح الحكومة صفحة جديدة من مكافحة الاستغلال و الاتصال المباشر بينها و بين المواطن لإعادة الثقة المكسورة ؟.

فلينقطع كل شيء.. و ليقلّ كل شيء،

لكن يرجو المواطن منكم ألا تعدوه بشيء غير قادرين على فعله، فالمواطن اليوم و في ظل الحرب ذي السنوات السبع غير قادر على تحمل مزاحكم بأمور “أساسية و مصيرية” بالنسبة له، و ليس لكم.

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