الجيش السوري وحلفاؤه يسيطرون على ’’تله علوش’’ في منطقة المقابر في دير الزور إثر اشتباكات مع مسلحي تنظيم #داعش

21 فبراير, 2017 - 8:56 مساءً
21 فبراير, 2017
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