طهريان فرد: يدعو إلى تظافر الجهود لدعم السلام

أكد السفير الإيراني لدي تركيا “محمد ابراهيم طاهريان فرد” على تظافر الجهود بين الدول الإقليمية بهدف إرساء الأمن والاستقرار ودعم التنمية على صعيد منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف طاهريان فرد، في لقائه زعيم الحزب الديمقراطي التركي اليساري “اندر اكساكال” اليوم الثلاثاء، قائلاً إن دول المنطقة بحاجة الى توثيق التعاون فيما بينها لتحقيق الأهداف المرجوة.

وأشار السفير الإيراني إلى الاجتماعات الثلاثية بين إيران وتركيا وروسيا لحل الأزمة السورية، مؤكداً أن ذلك يجسد أحد المصاديق الثمينة للتعاون الإيجابي الاقليمي بين دول الجوار، مؤكداً أن الحفاظ على إنجازات هذه الجهود رهن بتغليب الموضوعية واتباع أسس حسن الجوار وخاصة الكف عن اتخاذ مواقف مزدوجة وغير بناءة.

وفيما أشار إلى مسار التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي الأخذ بالتنامي بين طهران وأنقرة، نوّه طاهريان فرد بجهود السفارة والقنصلية العامة الإيرانية في تركيا الرامية إلى توسيع العلاقات الثنائية في كافة المجالات بين البلدين.

من جانبه، أشار أندر اكـساكال خلال اللقاء إلى المشتركات الثقافية والتاريخية بين إيران، مؤكداً أنها تستدعي جهوداً مشتركة ترمي إلى تعزيز تعاون ثنائي ومتعدد الأطرف بما يخدم مسار السلام والاستقرار في المنطقة.

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