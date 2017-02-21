اليكم طقس لبنان خلال اليوميين القادمين

اكدت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية ان الطقس مستقرّ على الحوض الشرقيّ للمتوسّط، ولفتت الى ان الطقس المتوقع في لبنان ليوم الأربعاء هو قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة يتحول بعد الظهر الى غائم جزئيّاً بسحب مرتفعة كما تنشط الرياح في الجنوب، وعن يوم الخميس اشارت الى انه صافٍ الى قليل الغيوم مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة وتكوّن الضباب على المرتفعات ليلاً.

وعن يوم الجمعة قالت انه قليل الغيوم اجمالاً مع انخفاض بدرجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع في الداخل وعلى المرتفعات.

اما درجات الحرارة المتوقعة اشارت انها ستكون بين 5 و18 على الساحل، وبين 6 و 18 بطرابلس، وعلى الجبال بين 3 و 15، وفي منطقة الأرز بين -4 و9 درجات، وفي الداخل بين 1 و 16

اما اتجاه الرياح فهي سطحية شمالية الى شمالية شرقية، سرعتها بين ١٢ و٣٥ كلم/س، والانقشاع جيّد، والرطوبة النسبية على الساحل: بين ٤٥ و ٦٥ %. وحال البحر: متوسط ارتفاع الموج ، وحرارة سطح الماء: ١٧°م.

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