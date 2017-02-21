هل مازال امتلاك الانسان لفئات مختلفة من الدم سراً؟!

ويمكن التعرف على فصيلة الدم من خلال تحديد نوع السكريات الموجودة على سطح خلايا الدم الحمراء. ويملك كل فرد أنزيمات محددة في خلاياه مسؤولة عن تواجد الأنواع المميزة من السكريات على سطح خلايا الدم الحمراء.

ويمكن تحديد فصائل الدم اعتماداً على وجود أو عدم وجود مولدات ضد وأجسام مضادة في الدم وبلازما الدم.

لكن لا يزال سبب امتلاك البشر لأنواع مختلفة من فصائل الدم لغزاً.

وبالنسبة للدكتور ليس سيلبرشتاين وهو متحدث باسم الجمعية الأميركية لأمراض الدم ومختص بأمراض الدم في مستشفى بوسطن للأطفال وكلية هارفرد الطبية فإن فصائل الدم المتنوعة تعد “أحجية”.

وقال سيلبرشتاين ” يتكهن المجتمع العلمي أن فصائل الدم المحددة والأجسام المضادة تطورت لتحقيق وظيفة محددة”.

وأضاف ” إحدى النظريات تشير إلى أن الأشخاص الذين تطوروا في مناطق محددة قد يكونوا طوروا فصيلة محددة من الدم لحمايتهم من الأمراض الشائعة في منطقتهم. فعلى سبيل المثال، غالبية الأميركيين من أصل أفريقي يملكون فصيلة دم “O” التي تعتبر مقاومة أكثر لأنواع محددة من مرض الملاريا”.