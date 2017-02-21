العميد لقمان: القوات البرية السعودية لم تعد ترقى لمواجهة أبطال الجيش واللجان الشعبية

21 فبراير, 2017 - 10:22 مساءً
21 فبراير, 2017
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