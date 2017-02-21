بوتين يمحو أثر خروتشوف من موسكو.. فمن هو؟

أوعز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لعمدة موسكو سيرغي سوبيانين بإزالة المباني التي تسمى بالعامية الروسية “الخروتشوفية”، تيّمناً بالزعيم السوفييتي نيكيتا خروتشوف الذي أمر بتشييدها.

وقال بوتين “أنا أعرف المزاج العام لسكان موسكو ورغبتهم في إزالة هذه المباني وتشييد مكانها مساكن جديدة. أعتبر أن قرار الإزالة سيكون صائباً جداً”، مشيراً إلى أن الأمر متعلق فقط بقدرة العاصمة على تخصيص موازنة لهذا الغرض، وتقديم عروض جاذبة لمساهمة الممولين والمستثمرين لتنفيذ هذا المشروع الضخم.

من جانبه، أكد عمدة موسكو بأن هذا المشروع يتطلب موارد تمويلية هائلة، وجهودا إدارية كبيرة لتنظيم العمل به.

وأضاف “نحن نعلم ما هي المعيقات التي ستواجهنا. قمنا بجهود جبارة عندما نفذنا إزالة جزء من هذه المباني… لكننا تمكنا حينها من انجاز المشروع والخروج بحلول منطقية.”

وكانت هذه المباني قد شيّدت في عهد خروتشوف الذي بدأ بعد وفاة سلفه جوزيف ستالين في آذار 1953، في إطار خطة مرحلية شملت جميع مدن جمهوريات الاتحاد السوفياتي، وأقيمت هذه المباني بتكاليف ضئيلة ومتواضعة لإيواء أكبر عدد ممكن من المواطنين، الذين حرموا من مساكنهم جراء الدمار الهائل التي تعرضت له البلاد بسبب العدوان النازي خلال الحرب العالمية الثانية.

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