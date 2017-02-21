المعارضة البحرينية في الخارج: شعبنا قرر التحرر والانعتاق والتغيير وبناء دولة العدل والمواطنة ولن يتراجع مهما بلغت التضحيات

21 فبراير, 2017 - 10:51 مساءً
21 فبراير, 2017
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