عناوين وأسرار الصحف المحلية ليوم الأربعاء 22-2-2017

العناوين

الاخبار

المستقبل يهرب من النسبية… ومن الانتخابات

ملامح تسوية في الموازنة: ضرائب اقل ولا سلسلة

الشيوعي يتظاهر رفضاً للضرائب على الفقراء

أي مجلس يريده حزب الله في عهد عون؟

النهار

آلية جديدة لقانون الانتخاب بعد الموازنة

تجميد مساعدات أميركية للمعارضة السورية والخلاف الإيراني – التركي إلى تصاعد

السيسي وعبدالله الثاني: حل الدولتين “من الثوابت القومية”

ماكماستر العسكري والسياسي مستشاراً للامن القومي الاميركي

البناء

كسر احتكار «الرياض» في جنيف… وموسكو للتعاون في معركة الرقة

داعش يفتح معارك «الزوايا الحدودية الضيقة» من اليرموك… نحو الأردن

بريّ: سرّ القانون غموض النتائج… وقانصو للاشتراكي: الحلّ بالمادة 22

الديار

سلسلة الرتب محور صراع سياسي ومالي..الاضرابات تحاصر الحكومة

لا خطوط حمراء تحكم الاشتباك العوني ــ الجنبلاطي حول الحصة المسيحية

الجمهورية

عون يجمد مرسوم “الهيئات الناخبة”

جنبلاط : انتظر الجواب

اللواء

لوبان تجاهر بعنصريتها ضد الإسلام في بيروت

عون يُطالب كوركر بتقوية الجيش ليدافع وحده عن لبنان.. والمرسوم على مكتبه بعد توقيع الحريري

المستقبل

الحريري يوقّع دعوة الهيئات.. وعون يرى «فرصة لإقرار قانون جديد»

«الموازنة» بين مصلحة المواطن والدولة.. و«السلسلة» رهن الإصلاح

الاسرار

اسرار – البناء

خفايا

شبّه وزير سابق بارز المرحلة الحالية بتلك التي سبقت انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان، حيث أدّى عدم الاتفاق في حينه على انتخاب رئيس جديد إلى الفراغ الذي استمرّ سنتين ونصف السنة، محذراً من أنّ شبح الفراغ في السلطة التشريعية بدأ يطلّ برأسه في ظلّ تمسك كلّ طرف بوجهة نظره وبحساباته الخاصة بالنسبة إلى القانون الجديد للانتخابات النيابية، بدلاً من أن تكون هذه الحسابات مبنية على أسس وطنية عامة…

كواليس

تتداول أوساط دبلوماسية معلومات عن طلب أميركي من دول الخليج بتحضير صفقة بمئة مليار دولار تتضمّن أسلحة وخبراء ووحدات أميركية خاصة لعقد مدته خمس سنوات كشرط لبقاء التغطية الدبلوماسية والعسكرية والأمنية الأميركية لحكومات الخليج، وتتوقع الأوساط نفسها طلباً مشابهاً من أوروبا ومن دول شرق آسيا، أيّ اليابان وكوريا، لتأمين نسبة من تكاليف الإنفاق العسكري الأميركي السنوي..



اسرار – النهار

تعيينات قريبة …

أعلن وزير معني رفضه الإبقاء على أمين عام مجلس الوزراء محافظاً لجبل لبنان وأكد أن التعيينات قريبة.

اسرار – الجمهورية

مواقف

تردّد أن عدم إستقبال مرجع غير مدني لزائرة غربية يتخطّى السبب الذي أُعلن في حينه إلى مواقف هذه الزائرة من قضايا حسّاسة في المنطقة.

كثافة

يُعلن أحد المرشحين البارزين في كسروان أنه يجد صعوبة في تشكيل لائحة نظراً لكثافة طالبي الدخول الى لائحته.

تريّث

يتريّث رئيس حزب في اختيار مرشحيه للإنتخابات النيابية لأنه يعتبر أن لقانون الأكثري مُرشحين ولقانون النسبية والمختلط مُرشحين آخرين.



اسرار – اللواء

لغز

غابت الشاشات والكاميرات اللبنانية عن تغطية جولة لوبان، في حين رافقتها 25 محطة أجنبية.

غمز

تفاعلت زيارة وزير بقاعي إلى منطقته، وتركت انعكاسات سياسية ودينية على غير صعيد.

همس

يجزم نائب بارز في حزب مسيحي أن أي قانون للانتخابات لا يلحظ حقوق الأقليات داخل الأكثريات الطائفية لن يمر.

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