ماحقيقة الاعتداء الإسرائيلي على جبال القطيفة؟

تداول نشطاء موالون للدولة السورية على صفحاتهم في موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك خبراً عن اعتداء اسرائيلي جديد على اراضي الجمهورية السورية، فجر اليوم الأربعاء 22 شباط.

وبحسب النشطاء فإن الإعتداء تم بعدة غارات استهدفت مخازن للأسلحة في سلسلة الجبال الشمالية للقطيفة بريف دمشق، عبر ٦ صواريخ تم إطلاقها من الأراضي اللبنانية على مستودعات الفرقة 3.

وبحسب النشطاء أيضاً فإن الاعتداء أسفر عن أضرار مادية دون وقوع أضرار بشرية، ولم يصدر عن الجهات الحكومية السورية أي تصريحات رسمية عن الاعتداء حتى لحظة إعداد هذا الخبر.

وأكد مصدر خاص للحدث نيوز فضل عدم الكشف عن اسمه أن المعلومات الأولية تشير إلى عدم وجود اعتداء دون أن يذكر تفاصيل أخرى.

يذكر أن الاعتداءات الإسرائيلية تكررت جداً في الفترة الأخيرة حيث استهدفت في وقت سابق مطار المزة العسكري وأوتستراد دمشق بيروت.

المصدر-خاص الحدث نيوز

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