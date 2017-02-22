للمرة الأولى قسد تدخل دير الزور

دخلت ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية، محافظة دير الزور للمرة الأولى في إطار حملتها العسكرية التي تدعمها الولايات المتحدة الأميركية.

وجاء هذا التقدم ضمن عملية لمحاصرة الرقة، معقل تنظيم داعش في سوريا، واستعادتها في نهاية المطاف.

وقال مصدر عسكري كردي إن “العمليات العسكرية لقوات سوريا الديمقراطية تجري الآن ضمن الحدود الإدارية لمحافظة دير الزور من جهة الشمال أي جنوب الحسكة”.

كما أشار إلى استعاد نحو 15 قرية من قبضة “داعش” في المحافظة، دون أن يحدد متى حدث ذلك.

يذكر أن الجيش السوري يقوم بعملية عسكرية في ريف مدينة دير الزور بعد هجوم شنه عناصر تنظيم داعش على مواقع الجيش في المنطقة.

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