هل بدأ ترامب بتنفيذ وعوده الانتخابية حول سوريا؟

أكدت مصادر في المعارضة السورية أن أميركا جمدت الدعم العسكري الذي كانت تقدمه للميليشيات المسلحة في سوريا.

وبدا المسؤولون في المعارضة بغاية الارتباك من القرار حيث علقوا بالقول إنهم لا يملكون تفسيراً واضحاً لهذا القرار، وحاولوا التبرير بالقول أن هذه الخطوة تندرج ضمن تدابير وقائية لعدم سقوط السلاح في أيدي المتطرفين.

يذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب كان قد تحدث في مرحلة الانتخابات الأميركية عن نيته سحب الدعم نهائياً من المعارضة السورية والتركيز على محاربة داعش بدلاً من محاولة إسقاط الرئيس السوري بشار الأسد، الذي كانت الادارة الأميركية السابقة متمثلةً بالرئيس السابق باراك أوباما، قد وضعت كامل ثقلها لإسقاطه دون أن تنجح.

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