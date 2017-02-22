بكين تستعد لنشر صواريخ في بحر الصين الجنوبي

تقترب الصين من الانتهاء من بناء ما يقارب 25 هيكلا على جزر اصطناعية في بحر الصين الجنوبي مصممة فيما يبدو لاستيعاب صواريخ أرض/جو طويلة المدى، حسب ما ذكره مسؤولان أمريكيان.

وقال مسؤول أمريكي الثلاثاء 21 فبراير/شباط، “الصينيون لا يبنون شيئا في بحر الصين الجنوبي لمجرد البناء، وهذه الهياكل تشبه أخرى تؤوي بطاريات سام، ومن ثم فإن المنطق يقود للاعتقاد بأنها مصممة لهذا الغرض”، وأشار مسؤول أمريكي آخر إلى أن طول الهياكل المقامة يبلغ 20 مترا وبارتفاع قدره 10 أمتار.

ورأى محللون أن هذه المسألة لا تشكل تهديدا خطيرا للقوات العسكرية الأمريكية في المنطقة، أكثر من كونها وسيلة لاختبار رد فعل سياسي من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

الجدير بالذكر أن وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون، ألمح قبل توليه منصبه رسميا إلى ضرورة “إرسال إشارة واضحة” للصين مفادها أن تصرفاتها في الجزر المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي غير مقبولة، ووصف إنشاء الصين لجزر اصطناعية في البحر بأنه غير قانوني، فيما أصرت بكين على أن أعمالها تتماشى مع القانون، وتجري في منطقة تقع تحت سيادتها.

يذكر أن الصين أعلنت مرارا عن سيادتها شبه الكاملة على بحر الصين الجنوبي الذي تمر عبره ثلث حركة المرور البحري في العالم، رغم الجدل القائم بين الصين وعدد من الدول الأخرى بالمنطقة، (اليابان وفيتنام والفلبين)، حول الحدود البحرية ومناطق المسؤولية في بحر الصين الجنوبي وبحر الصين الشرقي، وتعتقد الصين أن الفلبين وفيتنام تستفيدان من الدعم الأمريكي لتأجيج التوتر بالمنطقة.

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