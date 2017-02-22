تمثال الحرية الأميركي يرحب باللاجئين

أفادت تقارير إعلامية بأن لافتة كتب عليها “مرحبا باللاجئين” علقت على تمثال الحرية في نيويورك الثلاثاء 21 فبراير/شباط.

وتبنى ناشطون من خلال حساب “Alt Statue of Liberty” في مواقع التواصل الاجتماعي المسؤولية عن تعليق اللافتة، قائلين: “نحن مواطنون عاديون نرى أنه من الضروري أن نقول شيئا عن أمريكا التي نثق بها”، مضيفين: “نريد أن نذكّر بأن أمريكا هي منارة الحرية في العالم التي بناها المهاجرون. واستبعاد بلدان أو أديان بالكامل يخالف قيمنا”.

وبقيت اللافتة معلقة على تمثال الحرية لمدة ساعة قبل أن يقوم موظفون من إدارة المتنزهات الوطنية بإزالتها من التمثال. وبدأت الشرطة تحقيقا بهذا الشأن لأن تعليق مثل هذه اللافتات على التماثيل الوطنية محظور وفقا للقانون الأمريكي.

يذكر في هذا السياق أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي مرسوما يحظر على مواطني إيران والعراق واليمن وليبيا وسوريا والسودان والصومال دخول الولايات المتحدة وعلق استقبال اللاجئين السوريين، مما أثار احتجاجات واسعة النطاق في البلاد. وفي بداية فبراير/شباط الحالي ألغى القضاء الأمريكي هذا الحظر.

وبقيت اللافتة معلقة على تمثال الحرية لمدة ساعة قبل أن يقوم موظفون من إدارة المتنزهات الوطنية بإزالتها من التمثال. وبدأت الشرطة تحقيقا بهذا الشأن لأن تعليق مثل هذه اللافتات على التماثيل الوطنية محظور وفقا للقانون الأمريكي.

يذكر في هذا السياق أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي مرسوما يحظر على مواطني إيران والعراق واليمن وليبيا وسوريا والسودان والصومال دخول الولايات المتحدة وعلق استقبال اللاجئين السوريين، مما أثار احتجاجات واسعة النطاق في البلاد. وفي بداية فبراير/شباط الحالي ألغى القضاء الأمريكي هذا الحظر.

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