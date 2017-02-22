أسابيع ونعرف كيف توفي تشوركين

أعلنت متحدثة باسم الطب الشرعي في نيويورك الأربعاء 22 فبراير/شباط أن اكتمال التحقيق في الأسباب الحقيقية لوفاة ممثل روسيا في الأمم المتحدة فيتالي تشوركين قد يستغرق عدة أسابيع.

وقالت جولي بولسير، ممثلة مكتب الطبيب الشرعي الرئيسي لمدينة نيويورك إن الملف الطبي للراحل تشوركين سلم للمستشفى. وأشارت إلى أن “الأمر مختلف في كل حالة، ولكن بصفة عامة، هي مسألة أسابيع قليلة، وليست مسألة أيام معدودة”.

وشددت بولسير على أن التحقيقات الإضافية لتحديد سبب الوفاة، هي ممارسة شائعة هنا ويجب أن لا يحملها البعض معنى خاصا. وقالت “هذا هو الإجراء السليم، وسيكون من التهور الخروج مسبقا باستنتاجات محددة”، وأوضحت أن الإجراءات الإضافية تشمل عادة فحص الأنسجة وأخذ عينات منها واختبارات التسمم.

وكانت وكالة أسوشيتد برس قد ذكرت أن الخبراء الطبيين الذين أجروا تشريحا لجثة تشوركين قد أكدوا أنه من الضروري إجراء اختبارات إضافية لمعرفة السبب الحقيقي لوفاته وأن الأمر قد يستغرق أسابيع.

وتوفي فيتالي تشوركين الذي كان يشغل منصب الممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة في نيويورك منذ 8 أبريل/نيسان عام 2006، وممثلها في مجلس الأمن الدولي، قبل يوم واحد من عيد ميلاده الخامس والستين، على نحو فجائي يوم الاثنين في 20 فبراير/شباط الجاري.

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