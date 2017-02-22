في قانون الانتخاب.. خياران لا ثالث لهما

كشفت مصادر معنية بالاستحقاق النيابي لصحيفة “الجمهورية” أنّ “رئيس الجمهورية ميشال عون يؤيد مشروع حكومة نجيب ميقاتي، منسجماً في الموقف مع أفرقاء آخرين يؤيدونه، على رأسهم حزب الله، وطبعاً على أن يتمّ إدخال بعض التعديلات على هذا المشروع بما يجعله مقبولاً لدى الجميع”.

وأوضحت هذه المصادر أنه “لن يكون هناك قانون انتخابي خارج أحد خيارَي مشروع ميقاتي ومشروع النسبية الكاملة كما هما أو معدّلين، لا فارق، وإلّا ستنقضي المهل ولن تحصل الانتخابات على أساس قانون الستّين مهما كلّف الأمر”، مشيرة إلى أن “حديث رئيس مجلس النواب نبيه بري عن أنّ المجلس سيّد نفسه ولن تقعَ البلاد في فراغ نيابي هو كلام ينطوي ايضاً على حضّ اضافيّ وتحفيز للقوى السياسية للاتفاق على قانون جديد قبل انتهاء المهل وإلّا سيجد المجلس نفسَه مضطراً إلى تمديد تقني لا يتعدّى ستة أشهر بشرط ان يتضمّن قانون التمديد تأكيداً واضحاً لإجراء الانتخابات ضمن هذه الفترة”.

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