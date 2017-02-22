مشروع باسيل “سقط”

علمت صحيفة”الجمهورية” أنّ مشروع وزير الخارجية جبران باسيل القاضي بالتأهيل الأكثري على أساس القضاء والانتخاب النسبي على أساس لبنان 14 دائرة، قد سَقط بفعل معارضة بعض الأفرقاء، وخصوصاً تيار المستقبل، ليعودَ البحث إلى مشروع حكومة نجيب ميقاتي ومشروع النسبية الكاملة.

وأوضحت المعلومات أن “المستقبل اعترَض على ان تكون نسبة التأهيل 10 في المئة وأن يتأهل المرشّحان الأول والثاني من بين الفائزين بهذه النسبة في القضاء، وتمسّك بأن تكون نسبة التأهيل 20 في المئة وأن لا تحدّد بالمرشحَين الأول والثاني فقط. وكانت النتيجة أن سُحبَ مشروع باسيل عن طاولة البحث من دون أن تتوقف الاتصالات الثنائية وأحياناً الثلاثية بحثاً عن صيغة جديدة”، لافتة إلى أن “المعلومات تفيد أنّ ما يطرحه باسيل ليس منسّقاً مسبَقاً مع رئيس الجمهورية ميشال عون الذي يترك لباسيل بما يمثّل من تيار سياسي هامش تحرّكٍ، من دون أن يعني ذلك أنّ رئيس الجمهورية ملزَم في تأييد ما يقترحه باسيل”.

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