البحرين تستثمر أموالها في روسيا

وقالت وزارة الصناعة والتجارة الروسية في بيان حول نتائج الاجتماع الأول للجنة الوزارية الروسية البحرينية المشتركة إن اللجنة بحثت تنفيذ المزيد من المشاريع الاستثمارية المشتركة.

ومن المتوقع أن تبدأ روسيا والبحرين بتنفيذ ستة مشاريع أخرى في الشهور القليلة المقبلة.

ويتضمن بعض المشاريع المتفق عليها استثمار رؤوس الأموال البحرينية في تطوير مطارات محلية وسوق العقارات والقطاع الزراعي في روسيا.

ونوهت وزارة الصناعة والتجارة الروسية بأن روسيا تعتبر مملكة البحرين شريكا أمينا في مجال الاستثمارات.

وكانت الدولتان قد وقعتها في عام 2014 اتفاقية تستثمر البحرين بموجبها 250 مليون دولار في المشاريع المشتركة.