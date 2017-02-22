ماذا حصل في مشاورات “بكركي” ؟

علمت صحيفة “الجمهورية” أنّه تمّ في اللقاء بين البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي ووزير الإعلام ملحم رياشي وأمين سر تكتل التغيير والإصلاح النائب ابراهيم كنعان التركيز على الحفاظ على الوحدة المسيحية ودخول بكركي على خط مساندة الرئيس في موقفه للتوصل إلى قانون انتخاب جديد، خصوصاً أنّ الوحدة المسيحية التي ساهمت في الوصول إلى رئيس ميثاقي، وحكومة تتجسّد فيها الشراكة، وتؤدّي اليوم إلى تفعيل الحضور في المؤسسات، يجب المحافظة عليها في ملفَّي قانون الانتخاب والموازنة، لناحية الدعم الكامل للرئيس في دفعِه إلى إنتاج قانون انتخاب عادل، ولموقفه الواضح بضبطِ الهدر ومكافحة الفساد. وبالتالي لا شيء يعلو على هذه المبادئ التي لطالما رفعَت بكركي لواءَها ونادت بها”.

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