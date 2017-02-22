واشنطن مهتمّةٌ بموقف العهد الجديد

كشفت مصادر في بعبدا لصحيفة “الجمهورية” إلى أن رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي روبرت كوركر جونيور لم يحمل أيّ رسالة إلى رئيس الجمهورية ميشال عون، لكنّه عبّر في بداية اللقاء عن موقف أميركي مسلّمٍ به في كلّ الأوساط ومفادُه التزام الولايات المتحدة مساعدةَ لبنان في مختلف المجالات ولا سيّما منها دعم الجيش والقوى الأمنية وسلامة ووحدة أراضي لبنان». وهذا الموقف هو من ثوابت الإدارات الأميركية المتعاقبة في العقود الماضية.

وأوضحت المصادر أنّ كوركر كان مستمعاً أكثر منه متكلّماً طوال اللقاء مؤكّداً مهمته الاستطلاعية ومتمنياً أن ينال أجوبةً تحدّد موقف لبنان الرسمي، وموقف العهد الجديد تحديداً من القضايا التقليدية التي تهمّ الإدارة الأميركية في لبنان والمنطقة.

وسألَ تحديداً عن نظرة عون إلى دور الجيش اللبناني وقدراته وما يحتاج إليه، بالإضافة إلى تركيزِه على رؤيته الخاصة لدور حزب الله في لبنان والمنطقة وطريقة التعاطي معه على كلّ المستويات الداخلية والاقليمية.

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