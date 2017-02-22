مقتل أمير أميركي داعشي في الحسكة

أكدت تنسيقيات المسلحين عن مقتل أحد أمراء تنظيم داعش الإرهابي في بلدة مركدا بريف الحسكة الجنوبي.

حيث أفاد مصدر محلي أن تنظيم داعش وجد جثة المدعو أبو الفاروق الأمريكي مقتولاً خلف سوق بلدة مركدا أمس الثلاثاء.

كما أضاف المصدر ذاته إن أبو الفاروق قتل من قبل مجهولين وسط استنفار أمني كبير في صفوف التنظيم داخل بلدة مركدا منذ أمس الثلاثاء.

الجدير ذكره أن العديد من قيادات وعناصر تنظيم ‹داعش› قتلوا في بلدة مركدا والتي تعتبر أخر معاقله في ريف الحسكة الجنوبي، من قبل مجهولين أو تم إعدامهم من قبل التنظيم بتهمة محاولة الفرار من صفوفه.

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