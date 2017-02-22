لحود عن مواقف جعجع وجنبلاط الأخيرة: “بئس الزمن”

انتقد النائب السابق أميل لحود في بيان، كلام النائب وليد جنبلاط ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع لجهة اتهامهما الرئيس السوري بشار الأسد بالإرهاب، موضحا أن “الرجلين يملكان خبرة واسعة في هذا الموضوع، ولهما سجل حافل”.

وسأل لحود: “كيف لممثلة اليمين المتطرف في فرنسا أن تكون أكثر إدراكا لمصلحة المسيحيين في لبنان والشرق أكثر من سمير جعجع نفسه؟ وكيف للفاتيكان أن يدرك أن القيادة السورية هي من تحمي وجود المسيحيين في مواجهة الإرهاب الذي يريد أن يقتلعهم من أرضهم، في حين يواصل جعجع رهاناته الخاطئة التي سبق أن أوقعت المسيحيين في حروب وانقسامات؟”.

وختم لحود: “بئس هذا الزمن الذي بات فيه جعجع يرفع شعار “فليحكم الإخوان”، في حين أن جنبلاط يسعى لتسليم مصير الدروز الى “جبهة النصرة”.

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