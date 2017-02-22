اقتتال الميليشيات المسلحة ينتقل إلى مخيمات اللجوء في حلب

في الوقت الذي تتهم فيه الميليشيات المسلحة الدولة السورية باستهداف المدنيين الآمنيين بحسب تعبيرها، تقوم هي بذاتها بالإقتتال داخل مخيمات اللجوء متسببة بإصابة العديد من المدنيين.

فقد ذكرت تنسيقيات المسلحين نقلاً عما أسمته ناشط إعلامي إن اشتباكات عنيفة وقصف صاروخي متبادل بين ميليشيا لواء الفتح التابعة لما يسمى المجلس العسكري لبلدة تل رفعت وبين ميليشيا الجبهة الشامية قرب مخيم الريان ومخيم سجو المكتظين باللاجئين المدنيين قرب مدينة اعزاز بريف حلب الشمالي، وجاءت الاشتباكات التي خلفت عدة إصابات في صفوف المدنيين بعد استهداف خيامهم بالأسلحة الرشاشة وقذائف الهاون إثر قيام مجموعة من الجبهة الشامية بالاعتداء على أحد عناصر لواء الفتح وضربه مع والده وشقيقته التي اجهضت نتيجة الاعتداء عليها الأمر الذي أدى إلى استنفار جميع الفصائل في مدينة اعزاز ومحيطها.

وبحسب التنسيقيات فإن ميليشيا لواء الفتح ردت على هذا الاعتداء باستهداف تجمعات الجبهة الشامية المتحصنة بين خيام اللاجئين المدنيين.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

