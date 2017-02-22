فرنسا توقف 3 أشخاص يشتبه بتخطيطهم لاعتداءات

ألقت الأجهزة الأمنية الفرنسية الثلاثاء 21 فبراير/شباط القبض على 3 رجال يشتبه بأنهم بلغوا مرحلة متقدمة من التخطيط لعمليات إرهابية، وصادرت كمية من المتفجرات من منزل أحدهم.

وأوقفت أجهزة مكافحة الإرهاب الفرنسية الرجال الثلاثة بمنطقة باريس في مرسيليا (جنوب شرق) وكليرمون فيران (وسط) للاشتباه في تخطيطهم لاعتداء، حسبما ذكرت مصادر قريبة من التحقيق.

وقال أحد المصادر إن “المشتبه بهم كانوا في مرحلة متقدمة من التخطيط تكفي لاتخاذ عناصر المديرية العامة للأمن الداخلي قرار توقيفهم”.

وما زالت فرنسا تشهد “تهديدا إرهابيا مرتفعا جدا” بعد موجة غير مسبوقة من الاعتداءات بين يناير/كانون الثاني 2015 ويوليو/تموز 2016.

وفي 3 فبراير/شباط الجاري هاجم مصري في الـ29 من عمره عناصر أمن قرب متحف اللوفر في باريس، شاهرا ساطورا في كل يد وهو يهتف بالتكبير.

وفي الأسبوع التالي أوقفت أجهزة مكافحة الإرهاب في جنوب البلاد أربعة أشخاص بينهم مراهقة للاشتباه في سعيهم لارتكاب اعتداء “وشيك” في فرنسا، وعثر المحققون لاحقا بحوزتهم على مادة متفجرة شديدة الانفجار منزلية الصنع يستخدمها عادة المتطرفون لشن عمليات إرهابية.

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