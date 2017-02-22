اعتصام لموظفي القطاع العام في صيدا

نفذ موظفو القطاع العام، العاملين في السراي الحكومي في صيدا، اعتصاما في باحة السراي، بدعوة من لجنة متابعة قضية المتعاقدين في الإدارات العامة، احتجاجاً على عدم إقرار سلسلة الرتب والرواتب، شارك فيه محافظ الجنوب منصور ضو، رئيس المنطقة التربوية باسم عباس، رئيس مصلحة الصحة حسن علوية، رئيس مصلحة الاقتصاد علي شكرون وجميع العاملين في إدارات السراي.

وتحدث علوية باسم المعتصمين وقال:”ما يهمنا في هذا اللقاء، هو توضيح الحقائق أن إقرار السلسلة لايرتب على خزينة الدولة أي كلفة باهظة، إذ أن اللجنة توصلت بعد لقائها مجلس الخدمة المدنية والعديد من المراجع النيابية أن الكلفة الحقيقية واقعية جدا”، معتبرا “أن المتعاقدين هم المساهمون الفعليون في تمويل القانون لجهة تعويضات نهاية الخدمة العائدة لهم وانهم يجيروها لحساب تعاونية الموظفين مقابل الحصول على معاش تقاعدي وتأمين صحي”.

وأضاف “إن القسط الذي تتحمله الخزينة العامة وفق هذا المشروع لا يأتي بشكل فوري، وإنما يتم تدريجيا بما ينسجم مع بلوغ المتعاقدين السن القانوني للتقاعد، وإن المتعاقدين يؤكدون حقهم إلى جانب المعاش التقاعدي بسلسلة الرتب والرواتب ورفضهم تمويلها من جيوب المواطنين”، وشدد “على مطالبة الدولة بالبحث عن مصادر لا ترهق الطبقات المعدمة والفقيرة”، مؤكدا “استمرار تحركهم واستخدام كافة الوسائل التي كفلها الدستور لانتزاع حقهم في العيش بكرامة”.

يذكر أن المعتصمين رفعوا لافتات طالبت “بإقرار السلسلة والكف عن المماطلة وإعطاء الموظفين حقهم في العيش”.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

