موسى: السلسلة حق للموظفين

كشف عضو “كتلة التنمية والتحرير” النائب ميشال موسى في حديث لإذاعة “صوت لبنان – 100,3 -100,5”: أن “السلسلة هي حق للمواطنين والموظفين”، موضحاً أنه “لا بد من أن تكون هناك قاعدة منصفة لهؤلاء”.

وعن السلة الضرائبية، قال :”إن هذا الأمر بحاجة إلى نقاش”، لافتا في الوقت عينه إلى أنه “في كل الأحوال إذا كان هناك من بعض ضرائب، فان كلام وزير المال على حسن خليل كان واضحا بأن الضرائب لن تطال الطبقات الفقيرة أو المتوسطة”.

وحول قانون الانتخاب أكد موسى أنه “طالما ليس هناك اجماع أو قبول من الأفرقاء في أي قانون تبقى الأمور مطروحة للنقاش”.

وفيما يتعلق برأي الرئيس نبيه بري بالامر اعتبر موسى أن “بري معني بالأمر وفاعل بالحياة السياسية وهو رئيس مجلس النواب، وكان يحاول دائما أن يجد القواسم المشتركة بين الأفرقاء”.

وقال: “طبعا ليس هو من سيضع قانون الانتخاب، هو أعطى اقتراحات متعددة من أجل الوصول الى قواسم مشتركة وسوف يكمل طريقه. ولكن هذا الموضوع هو موضوع جماعي وأفرقاء سياسيون مختلفون عليهم أن يتلاقوا حول هذا القانون الذي سيقر في مجلس النواب” .

وحول مشروع الرئيس بري البديل عن النسبية وهو التأهيل في القضاء، رأى موسى أن “الرئيس بري كان يحاول أن يفتح أفقا بهذا الموضوع يلبي فيها رغبة أفرقاء مختلفين بطروحات مختلفة من خلال الجمع بين الاقتراحات”.

وختم :”أن القانون الذي من الممكن أن يحظى بالأكثرية حتى اليوم هو المختلط بنسب معينة بين الأفرقاء”.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

