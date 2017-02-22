تركيا: اعتقال 35 شخصا يشتبه بأنهم أعضاء في “داعش”

أفادت قناة خبر ترك التلفزيونية بأن السلطات التركية اعتقلت الأربعاء 22 فبراير/شباط 35 شخصا للاشتباه في انتمائهم لتنظيم داعش خلال مداهمات في أنحاء اسطنبول.

وأضافت أن الشرطة قامت بمداهمات متزامنة في 41 موقعا في أرجاء المدينة وجمعت العديد من الوثائق الخاصة بالتنظيم المتشدد.

وينحى باللائمة على التنظيم فيما لا يقل عن 6 هجمات على أهداف مدنية في تركيا على مدار الثمانية عشر شهرا الماضية، مما دفع السلطات إلى تكثيف جهودها لتفكيك ما يعتقد أنها شبكات تابعة له.

وقتل 39 شخصا أغلبهم أجانب ليلة رأس السنة عندما فتح مسلح من داعش النار داخل ملهى “رينا” الليلي في اسطنبول. وقالت التنظيم إنه نفذ الهجوم انتقاما من تورط الجيش التركي في سوريا.

وتركيا العضو بحلف شمال الأطلسي جزء من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد داعش وتوغلت في سوريا في أغسطس/ آب لطرد التنظيم المتشدد ومقاتلي فصيل كردي مسلح بعيدا عن حدودها.

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