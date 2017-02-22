أول مجموعة سورية لإزالة الألغام تبدأ عملها في حلب

بدأت أول مجموعة تضم 56 من العسكريين السوريين المتخصصين في إزالة الألغام عملها في مدينة حلب.

وقال قائد قوات إزالة الألغام في حلب إن الجانب السوري تسلم في الواقع مهمة إزالة الألغام من القوات الروسية بعد تلقي أول مجموعة تدريبا في المركز الدولي لمكافحة الألغام التابع للقوات الروسية في حلب، وذلك من أجل استعادة الحياة السلمية في سوريا.

هذا، وأنهى خبراء إزالة الألغام الروس عملياتهم في حلب وعادوا إلى روسيا حيث وقعت في مقاطعة موسكو مراسم تكريم حوالي 30 عسكريا بجوائز الدولة الروسية الثلاثاء 21 فبراير/شباط.

وقال قائد قوات الهندسة الروسية يوري ستافيتسكي بعد مراسم التكريم إن خبراء المتفجرات الروس قاموا بتطهير أكثر من 3 آلاف هكتار من الألغام والعبوات الناسفة، كما تم تأمين حوالي 4.500 منزل و250 موقعا مدنيا بما فيها المدارس والمساجد والمستشفيات، وذكر ستافيتسكي أن عدد العبوات الناسفة التي فككت تجاوز 36 ألف عبوة.

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