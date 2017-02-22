تركيا ترى تغيرا طفيفا في موقف واشنطن من عملية الرقة

22 فبراير, 2017 - 12:39 مساءً المصدر: رويترز
تركيا ترى تغيرا طفيفا في موقف واشنطن من عملية الرقة

قال وزير الدفاع التركي فكري إشيق إن هناك تغيرا طفيفا في موقف الولايات المتحدة من عملية مدينة الرقة السورية ودور وحدات حماية الشعب الكردية وذلك نتيجة لإصرار تركيا على الأمر.

وقال إشيق في مقابلة مع تلفزيون (إن.تي.في) يوم الأربعاء 22 فبراير/شباط إن تركيا تحدثت مجددا مع المسؤولين الأمريكيين بشأن انسحاب وحدات حماية الشعب الكردية من مدينة منبج السورية. وقال إن تركيا مستمرة في إصرارها على ذلك.

وتعتبر تركيا وحدات حماية الشعب الكردية امتدادا لحزب العمال الكردستاني الذي يشن تمردا منذ ثلاثة عقود ضد الدولة التركية وتعتبره أنقرة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تنظيما إرهابيا.

المصدر: رويترز
22 فبراير, 2017

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