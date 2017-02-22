حملة إلكترونية بسبب نجوى كرم

احتفل الجمهور ومحبو شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم بجديدها المصوّر “حبيبي مين”، والذي طرحته عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب العالمي للفيديوهات منذ يومين على طريقتهم الخاصة.

وعبر موقع التغريدات الأوّل في العالم “تويتر” شنّ عشاق نجوى كرم حملة إحتفالية بالعمل ونشروا عبر الصفحات الإلكترونية هاشتاغ HabibiMinMusicVideo الذي إحتلّ مراتب متقدّمة في قوائم العبارات الأكثر إنتشاراً في العديد من الدّول العربية ومنها لبنان، مصر، الأردن، قطر، المغرب، الجزائر، الإمارات، الكويت، عمان، المملكة العربية السعودية وغيرها.

العمل الذي تولى إخراجه فادي حدّاد حقق وفي 48 ساعة أكثر من نصف مليون مشاهدة عبر قناة نجوى كرم الرسمي على يوتيوب.

نفيد بالذكر أن أغنية “حبيبي مين” هي أولى أغنيات ألبوم نجوى كرم الجديد وهي من كلمات وائل أشقر وألحان وتوزيع ملحم أبو شديد.

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