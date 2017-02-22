هدوء على الجبهات السورية بدده فرح سيطرة الجيش على..؟!

سيطر الجيش السوري مدعوماً بالحلفاء على”سوق الجبس” غرب ضاحية الاسد جنوب غرب حلب إثر اشتباكات مع مسلحي “جبهة النصرة” والفصائل المتحالفة معها وسط قصف بالقذائف المدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ استهدف تحركات ومواقع المسلحين في الراشدين 4 و 5 في المنطقة ذاتها.

وفي ريف دمشق تم اليوم تسوية اوضاع 700 مسلح ومطلوب للخدمة الالزامية والاحتياطية في بلدة سرغايا بحضور حكومي دخل البلدة بعد استكمال كامل الاتفاقية فيها، بينما استهدف الطيران الحربي تجمعات المسلحين شمال بيت جن بريف دمشق بالقذائف المتفجرة.

في سياق آخر أفاد مصدر ميداني عن قطع طريق عام حمص – طرطوس من الجهة القريبة من حي الوعر باتجاه دوار المزرعة بسبب وجود عمليات قنص ورمايات رشاشة من قبل جبهة النصرة في الحي.

وفي دير الزور أصيب 13 مدنيّاً بجروح جراء سقوط أكثر من 10 قذائف صاروخية وهاون على حيي الجورة والقصور في مدينة دير الزور مصدرها مسلحي تنظيم داعش.

إلى ذلك تحدثت مواقع كردية عن سيطرة مسلّحي “قوات سوريا الديمقراطية” على قرية “جروان” في ريف الرقة الشمالي الشرقي ضمن المرحلة الثالثة من عملية “غضب الفرات” بعد اشتباكات مع تنظيم داعش.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

