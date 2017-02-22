إعتصام لحراك المتعاقدين الثانويين.. أين ؟

نفذ حراك المتعاقدين الثانويين إعتصاما أمام وزارة التربية تحت شعار “إحترام حقوق ووجود المتعاقدين ” .

وأكد بيان تلاه رئيس الحراك حمزة منصور “إننا مع سلسلة رتب عادلة لا تقتطع من أوجاع الفقراء، وانه من غير المسموح أن يتم تجاهل المتعاقدين داخل التعليم والإنفراد بقرارات الإضراب من دون أخذ مطالبهم وتبنيها فعلا لا قولا وخصوصا إننا ندفع كلفة كل هذه الإضرابات، وبالتالي لا يجب أن تكون قرارات الإضرابات إرتجالية غايتها تعويم البعض وخصوصا وقف التدريس في دوام بعد الظهر من دون إحترام وجود المتعاقد وساعاته ورأيه ودون السؤال عن خسارته لعشرات الساعات التي تعني للمتعاقد الكثير في ظل غياب كل الحقوق، وإننا إذ ندين هذا الاختزال فإننا نتساءل عن ذلك الإستهتار بحقوق المتعاقد الذي يتعرض لأقصى إشكال الظلم في ظل غياب كل الحقوق”.

وأضاف “تم التواصل صباحا مع وزير التربية مروان حمادة الذي كان متواجدا داخل مجلس الوزراء وأكد لرئيس الحراك انه مع مطالب المتعاقدين جملة وتفصيلا، وقد كلف مدير عام التربية فادي يرق بمقابلتنا والاجتماع بنا والتباحث بكل المواضيع، وهذا ما حدث بعد الإنتهاء من عقد المؤتمر الصحافي”.

وتابع البيان “بخصوص دفع المستحقات أكد معاليه أن مجلس الوزراء سيرسل اليوم قرار التجديد للعقود ودفع المستحقات الموقع من مجلس الوزراء إلى وزارة التربية، ويتوقع معاليه أن يمضي هذا القرار آواخر هذا الاسبوع بعد أن يتم تحضيرها وتوقيعها من مدير التعليم الثانوي، وبعدها ترسل إلى وزارة المال وبعدها بثلاثة أيام الى المصارف”.

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