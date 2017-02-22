وفد الحكومة السورية يصل جنيف

22 فبراير, 2017 - 1:52 مساءً المصدر: وكالات
وفد الحكومة السورية يصل جنيف

وصل وفد الحكومة السورية إلى جنيف، حيث من المقرر أن تنطلق جولة جديدة من مفاوضات السلام السورية، الخميس 23 فبراير/شباط.

وقال رئيس الوفد بشار الجعفري، وهو مندوب بلاده الدائم لدى الأمم المتحدة، للصحفيين الذين اجتمعوا في المطار، إنه لن يدلي بأي تصريحات صحفية حتى الخميس.

ومن المتوقع أن يشارك الوفد في مشاورات تجريها الأمم المتحدة مع المشاركين في مفاوضات “جنيف-4”.

من المفترض أن يصل وفد المعارضة الذي يضم ممثلين عن الائتلاف الوطني السوري والهيئة العليا للمفاوضات وفصائل المعارضة المسلحة، في وقت لاحق من الأربعاء، برفقة فريق من المستشارين والتقنيين.

ويترأس وفد المعارضة المؤلف من 22 عضوا، عضو الائتلاف الوطني طبيب القلب نصر الحريري، وتم تعيين المحامي محمد صبرا كبيراً للمفاوضين.

وسيشارك في جولة المفاوضات أيضا وفدان من مجموعتين معارضتين أخريين تحت عنوان “منصة موسكو” و”منصة القاهرة”.

المصدر: وكالات
22 فبراير, 2017

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