ماذا بحث الحريري مع سفير مصر.. ؟!

استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، ظهر اليوم في السراي، السفير المصري نزيه النجاري الذي قال على الأثر: “تشرفت بلقاء الرئيس الحريري في إطار التحضيرات الجارية لفاعليات متعددة في إطار العلاقات الثنائية بين البلدين، وخصوصا أن من المقرر أن تعقد اللجنة العليا المشتركة برئاسة رئيسي الحكومتين في القاهرة الشهر المقبل، وهناك عدد كبير من الملفات المرتبطة بالعلاقات الاقتصادية والعلاقات الثنائية نسعى إلى تطويرها”.

وأضاف: “كان آخر اجتماع للجنة المشتركة بين البلدين قد عقد عام 2010 وكان أيضا برئاسة الرئيس الحريري من الجانب اللبناني، ونسعى إلى إعادة تنشيط العلاقة وتكثيفها في مختلف المجالات بين مصر ولبنان. وقد شهدنا في الفترة الأخيرة زيارة فخامة الرئيس ميشال عون، وكل هذه التحركات تصب في مصلحة البلدين وفي إطار تعميق العلاقة وتقويتها، كذلك تطرقنا إلى الأوضاع الإقليمية”.

وختم: “نحن نتطلع إلى أن يعقد يعقد اعتبارا من الغد، وتحت رعاية دولة الرئيس، ملتقى الأعمال اللبناني المصري، هو يعقد بشكل دوري لمناقشة الفرص الاستثمارية والتجارية في البلدين، ويشارك فيه عدد كبير من رجال الأعمال وتحضره كذلك وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية الدكتورة سحر نصر، ويؤمل من هذا الملتقى أن يساهم في دفع العلاقات بين البلدين، وكل هذا يؤكد مدى متانة وقوة العلاقة بين مصر ولبنان”.

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