سوريا تنفي حدوث غارات إسرائيلية على القطيفة

نفى المقدم الحسيني حسن، الضابط بالإعلام الحربي في سوريا، ما أعلنته بعض الصحف ووكالات الأنباء والقنوات الفضائية، بشأن شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على مناطق تابعة للجيش العربي السوري، ولقوات المقاومة، في منطقة القطيفة بريف دمشق، ومناطق أخرى.

وقال حسن، في تصريح، اليوم الأربعاء، إنه لا صحة على الإطلاق للأخبار التي تتحدث عن غارات إسرائيلية استهدفت منطقة في السلسلة الشرقية للبنان بجرود نحلة، ومواقع للمقاومة في السلسلة و القلمون السوري.

وأضاف الضابط السوري، أن إحدى القنوات الفضائية روجت لشائعة حدوث القصف، مستندة إلى شهادات ممن وصفتهم بـ”شهود”، بأنهم سمعوا دوي انفجارات في منطقة القلمون والقطيفة والسلسلة الشرقية للبنان، وهو ما لم يحدث، ونقلت عنها بعض وسائل الإعلام الخبر دون التيقن من صحته.

وأكد العسكري السوري على ضرورة أن تتحرى وكالات الأنباء والمواقع الدقة التامة فيما يتعلق بنشر أخبار الاعتداءات الموجهة ضد الجيش العربي السوري، لأنها تنقل أنباء خاطئة، تؤثر على المواطن السوري بشكل مباشر، خاصة في ظل الأزمة التي تعيشها سوريا حاليا.

وشدد حسن على أن الجيش العربي السوري مستمر في توجيه الضربات الموجعة إلى المسلحين والإرهابيين في المناطق التي ما زالت خاضعة لسيطرتهم، مؤكداً أن سوريا في حاجة إلى تضافر الجهود العسكرية لتسريع وتيرة المعارك للخلاص في أقرب وقت من كافة العناصر الإرهابية.

وفي سياق متصل، نفى حزب الله، اليوم الأربعاء، ما تناولته بعض المصادر العربية والعبرية، بشأن غارات جوية أو قصف جوي نفذه سلاح الجو الإسرائيلي، على مواقع في سوريا، وهي الأخبار التي تداولتها المواقع والوكالات الإخبارية والمتلفزة، ورفض الإسرائيليون التعليق عليها.

وكان حزب الله، أعلن قبل يوم من شائعات شن غارات إسرائيلية ضد أهداف تابعة له داخل سوريا، أن الطيران الإسرائيلي اخترق الأجواء اللبنانية، وأن طائرة التجسس الإسرائيلية ظلت قرابة 7 ساعات تنتهك الأجواء أمس.

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