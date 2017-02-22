عملية خروج إرهابيي ”لواء الأقصى” من ريفي إدلب وحماة .. كاذبة والسبب؟

في ترويج إعلامي ملحوظ قامت ما يسمى ” تنسيقيات ” المسلحين بنشر أخبار مفادها أن إرهابيي ” لواء الأقصى ” خرجوا من مناطق سيطرتهم في ريفي إدلب الجنوبي وحماه الشمالي واتجهوا إلى مناطق سيطرة ” داعش ” في ريف حماه الشرقي ومنه إلى الرقة وأن الدفعة الأخيرة اليوم خرجت من معسكر “الخزانات” جنوبي مدينة خان شيخون باتجاه مناطق سيطرة ” تنظيم داعش ” في الرقة.

هذا أمر الذي أثار بلبلة حول الطريق الذي سلكوه إرهابيو ” اللواء ” فالجيش السوري يشكل خطاً فاصلاً بين مناطق سيطرتهم وريف حماه الشرقي من خناصر جنوب حلب وصولاً للسلمية وسط حديث لناشطين معارضين أن ” عملية الخروج كاذبة وأن الجند اندمجوا بجماعة التركستان لتفادي قتلهم على يد الفصائل “.

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