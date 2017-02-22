مصرف “سبيربنك” الروسي يدر على مساهميه أكثر من 3 مليارات دولار

سيدفع مصرف “سبيربنك”، أكبر المصارف الروسية، أرباحا لمساهميه عن عام 2016 تتجاوز قيمتها 200 مليار روبل ما يعادل نحو 3.46 مليار دولار.

وقال غريف غيرمان مدير مصرف “سبيربنك” خلال اجتماعه مع الرئيس فلاديمير بوتين الأربعاء 22 فبراير/شباط، إن المصرف سيخصص نحو 20% من أرباحه في العام الماضي للتوزيعات المالية.

وجزء من الأرباح يقدر بـ 100 مليار روبل (حوالي 1.73 مليار دولار) سيوجه إلى الميزانية الحكومية عبر البنك المركزي الروسي ، بحسب غيرمان. ويعتبر المركزي الروسي المساهم الرئيسي في “سبيربنك”، حيث يمتلك حصة مسيطرة تبلغ “50% زائد سهما واحدا”، فيما يمتلك المستثمرون الروس والدوليون باقي الأسهم.

وتتضمن استراتيجية “سبيربنك” دفع عائدات للمساهمين تبلغ نسبتها 20% من صافي الأرباح. وبلغت قيمة التوزيعات النقدية للمصرف الروسي في عام 2015 نحو 44.5 مليار روبل أو 1.97 روبل لكل سهم، وهو أعلى بـ 4.4 مرة عن توزيعات عام 2014.

(الدولار = 57.80 بتاريخ 22 فبراير/شباط)

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