قاعدة حميميم تكرّم مختار قرية قمحانة

قام رئيس مركز المصالحة في قاعدة حميميم العسكرية العقيد سيرغي إيفانوف، بتكريم أحمد عمر النبهان، وهو مختار قرية قمحانة في ريف حماه وقائد مجموعة في الدفاع الوطني الرديف للجيش السوري.

وبحسب ما ذكرته صفحة مركز حميميم فقد “استحق السيد أحمد عمر النبهان (مختار قرية قمحانة المجاورة لمدينة محردة ) الحصول على شهادة ثناء وشكر تقديرا لاسهامه الشخصي و جهوده الظاهرة من اجل توطيد العلاقات الودية بين البلدين و المساعدة التي تم تقديمها من طرفه عند النشاطات الانسانية التي تجريها روسيا الاتحادية في سوريا

وقد تم تكريمه رسمياً عبر رئيس مركز المصالحة في قاعدة حميميم العسكرية.

يذكر أن قرية قمحانة تبعد عن مدينة حماة نحو ستة كيلو مترات، وتعتبر بوابتها الشمالية،

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