شويغو: روسيا أكملت طوقها الراداري ضد النووي

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أمام مجلس الدوما الأربعاء 22 فبراير/شباط أن روسيا أقامت مجالا راداريا متواصلا للحماية من أي هجوم نووي.

وقال شويغو أمام المجلس في موسكو إن إقامة محطات رادار جديدة :”تسمح لأول مرة في تاريخ روسيا الجديدة بإحاطة بلادنا بحقل راداري متواصل ومنظومة إنذار من الهجمات الصاروخية في جميع المجالات الاستراتيجية والجوية والفضائية وفي جميع أنواع مسارات الصواريخ البالستية”.

وأوضح وزير الدفاع الروسي أن اختبارات ناجحة جرت في عام 2016 على ثلاث محطات رادارية جديدة “فورونيج” في “أومسك” و”بارناول” و”ينيسيسك”، علاوة على ذلك تم استكمال ثلاث محطات عاملة في مناطق “بارانوفيتشي” و”مورمانسك” و”بيتشوري”.

وأفاد شويغو بأن القوات الاستراتيجية النووية الروسية تتم المحافظة عليها على مستوى ضمانة تنفيذ مهمات الردع النووي.

وأشار وزير الدفاع الروسي أيضا إلى أنه في صنف قوات الصواريخ الاستراتيجية يوجد 99% من منصات الإطلاق في حالة استعداد قتالي، من بينها 96% في حالة استعداد دائم للإطلاق الفوري.

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