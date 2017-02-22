مدير معمل حيان للغاز : هذا هو الواقع الحالي للمعمل

كشف المهندس أسد سليمان مدير عام معمل حيان للغاز عن التقييم الأولي للأضرار التي لحقت بمعمل حيان للغاز جراء تفجيره من إرهابيي تنظيم داعش

حيث ذكر سليمان إلى أن التقييم الأولي يشير إلى وجود أضرار كبيرة لحقت بأقسام المعمل كافة.

موضحاً:”بعد الانتهاء من تنظيف المعمل تمكنا من الدخول إليه ولاحظنا حجم الضرر الكبير الذي لحق به جراء قيام الإرهابيين بتوزيع العبوات على وحدات الإنتاج كافة ما أدى إلى حصول أضرار كبيرة لحقت بكل أقسام المعمل كما عمد الإرهابيون إلى تدمير الخزانات الخاصة بالمتكاثفات الغازية والنفط”.

ولفت سليمان إلى أن “هناك معدات وأدوات ومضخات وصمامات تم تفكيكها وسرقتها من الإرهابيين بغرض استخدامها في أماكن أخرى كما قام الإرهابيون بفك الميزان الذي كان يتم من خلاله وزن صهاريج الغاز المنزلي”.

وتابع سليمان بالقول “سنقوم بجولات دقيقة مع المهندسين والفنيين بالتعاون مع شركات وزارة النفط للمساعدة في تقييم حجم الضرر ووضع الخطط لإمكانية إعادة بناء المعمل وإنتاج الغاز والسيطرة على الآبار المشتعلة التي يبدو أنها دمرت بشكل كامل من رؤوس الآبار”

مضيفا إنه “سيتم العمل على إجراء تقييم خاص للآبار لإمكانية السيطرة على النار ومن ثم إغلاق البئر المتضررة وعندما تسمح الظروف الأمنية بشكل جيد مستعدون للبدء بعملية الصيانة والإصلاح”.

وأشار المهندس سليمان إلى أن “معمل حيان كان ينتج 3 ملايين متر مكعب غاز نظيف لإنتاج الطاقة الكهربائية و150طنا من الغاز المنزلي وحوالي 5000 برميل متكاثفات غازية”.

تجدر الإشارة إلى أن وحدات من الجيش العربي السوري بالتعاون مع القوات الحليفة والرديفة في الـ 14 من الشهر الحالي استعادت السيطرة على معمل حيان للغاز ومحطة جحار وعدد من التلال في الريف الغربي لتدمر بعد تكبيد إرهابيي “داعش” خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد.

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