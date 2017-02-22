القصة الحقيقة لاعتقال الراحل يوهان كرويف

انتشرت مؤخراً على مواقع الإنترنت، صورة قديمة لأسطورة هولندا يوهان كرويف، بقميص نادي برشلونة، مع تعليق يقول: جنود الجنرال فرانكو يعتقلون كرويف بعد تسجيله لهدفين في مرمى ريال مدريد.

وتداول عشاق اللعبة الصورة على مواقع التواصل الاجتماعي، دون التدقيق في حقيقة القصة الكامنة وراء الموضوع، أو التأكد من صحة الخبر.

وبالعودة إلى أرشيف اللعبة والمواقع المختصة في تاريخها، تبين أن الحادثة كانت محاولة لإخراج عناصر الشرطة لكرويف من أرضية الميدان، عقب تلقيه بطاقة حمراء، ورفضه الخروج من الملعب.

وترجع الحادثة إلى 9 فبراير/شباط، عام 1975، في المرحلة 19 من الدوري الإسباني، خلال لقاء برشلونة مع ملقا، وبدأت باعتراض لاعبي برشلونة على الحكم، بعد احتسابه لهدف، سجله لملقا اللاعب كاسترونوفا في الدقيقة 37، ليتقدم ملقا بنتيجة 2-1.

ادعى كرويف بأنه تسلل، وطالب حكم الساحة، بسؤال الحكم المساعد الذي رفع رايته عند تسجيل الهدف، لكن حكم الساحة قال: إن اللاعب المتسلل ليس نفسه من سجل الهدف.

وكرر كرويف احتجاجه، واتجه نحو حكم التماس للضغط عليه، حتى رفع الحكم البطاقة الحمراء في وجه اللاعب الهولندي.

أعقب ذلك توتر وفوضى في الملعب، لرفض كرويف الخروج، مما دفع بالحكم إلى الطلب من القوات المكلفة بحفظ النظام في الملعب، لإجبار كرويف على المغادرة. ليتم بعدها استكمال اللقاء وفوز نادي ملقة بنتيجة 3-2.

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